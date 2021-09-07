Трое независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» подали в отставку из-за отсутствия консенсуса в вопросе увольнения главы компании Юрия Витренко, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на итоги заседания набсовета 7 сентября

По информации издания, в отставку решили подать глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден.

«Причина — безрезультатное голосование за отстранение Юрия Витренко из-за несогласия остальных членов поддержать этот вопрос. Изданию стало известно, что все шестеро действующих членов набсовета прибыли в Киев и 6 сентября встречались с премьером Денисом Шмыгалем. Он призвал их найти общий язык с Витренко и не обострять конфликт», — отмечает издание.

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Между тем ранее стало известно, что премьер Денис Шмыгаль поручил объявить конкурс на должности четырех независимых членов набсовета «Нафтогаза», который должны будут провести до конца 2021 года.

Обновленный наблюдательный совет должен будет избрать главу «Нафтогаза» до 1 мая 2022 года.

Кабинет министров Украины в июне назначил и.о. министра энергетики Юрия Витренко главой «Нафтогаза» после того, как уволил Андрея Коболева, возглавлявшего ведомство на протяжении 7 лет.

Назначение Витренко вызвало критику со стороны США, после чего подконтрольное Штатам «Национальное агентство по предотвращению коррупции» (НАПК) заявило о нарушениях при вступлении Витренко в должность.

Коболев же сообщил, что узнал о своем увольнении из СМИ и заявления об отставке не писал. В качестве причины его увольнения в правительстве назвали провальную работу компании в 2020 году: по итогам года убытки «Нафтогаза» составили более $680 млн.

Как отмечал украинский эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук, Коболев получил должность главы «Нафтогаза» при поддержке международных финансовых структур, в частности, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).