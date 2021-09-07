Украинская противотанковая управляемая ракета «Стугна-П» если не превосходит, то по крайней мере не уступает американским «джавелинам». Об этом рассказал военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в интервью изданию Украина.ру

Александр Артамонов: Российская армия не даст врагу даже героически погибнуть в боях с ней © vk.com, Александр Артамонов

Режим Зеленского, а до этого режим Порошенко ничуть не продвинул развитие военного дела, видимо, полагая, что им во всем поможет НАТО, хотя непонятно, чем Зеленскому собирается помогать НАТО, явно не «Джавелинами», которые годятся при обороне, а не при нападении, рассуждает Артамонов.

Ничего не то что сверхъестественного, но и минимально достойного из военной техники у Украины, к сожалению для нее и к счастью для России, нет и не будет, и Запад ей в этом не поможет, заключил собеседник издания.

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