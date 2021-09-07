«"Стугна", может, комплекс неплохой, но зачем потребовалось неожиданно тому же самому Порошенко заказывать "Джавелин"? По сути американская противотанковая ракета им не нужна, потому что прикрывает ту же самую «Стугну». Но это уже, наверное, на совести тех, кто тратит деньги на оборонку в Киеве», — пояснил эксперт.
Режим Зеленского, а до этого режим Порошенко ничуть не продвинул развитие военного дела, видимо, полагая, что им во всем поможет НАТО, хотя непонятно, чем Зеленскому собирается помогать НАТО, явно не «Джавелинами», которые годятся при обороне, а не при нападении, рассуждает Артамонов.
Ничего не то что сверхъестественного, но и минимально достойного из военной техники у Украины, к сожалению для нее и к счастью для России, нет и не будет, и Запад ей в этом не поможет, заключил собеседник издания.
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