В ходе встречи Зеленский и Гренхольм в том числе обменялись мнениями относительно «угроз "Северного потока-2" для безопасности» Украины и энергетической безопасности в Европе.
Также украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки и якобы «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».
Накануне Зеленский прибыл в США с официальным визитом. 1 сентября он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых выйдет совместное заявление.
Строительство газопровода «Северный поток-2» подходит к концу. Против проекта активно выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, а также США, которые продвигают в Европу свой СПГ.