Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм в Вашингтоне назвал российский газ «самым грязным в мире». Об этом 31 августа сообщили на сайте его офиса

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Также украинский лидер назвал российский газ «самым грязным в мире» из-за выбросов метана в процессе выработки и транспортировки и якобы «из-за коррупции, шантажа и манипуляции».

Накануне Зеленский прибыл в США с официальным визитом. 1 сентября он проведет переговоры с президентом США Джо Байденом, по итогам которых выйдет совместное заявление.

Строительство газопровода «Северный поток-2» подходит к концу. Против проекта активно выступает Украина, которая боится потерять доходы от транзита российского газа, а также США, которые продвигают в Европу свой СПГ.