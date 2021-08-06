Комедийный боевик «Последний наемник», снимавшийся в Киеве с американским актером Жан-Клодом Ван Даммом, возглавил рейтинг платформы Netflix за неделю. Премьера ленты состоялась 30 июля

«Герб Украины из него выложите»: в Кременчуге новая продуктовая находка, на этот раз в печенье © Miss coolkat/flickr

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По сюжету герою Ван Дамма приходится забыть о спокойной жизни на пенсии, чтобы спасти сына, которого обвиняют в незаконной торговле оружием и наркотиками, а заодно распутать историю политических интриг во Франции.

Большую часть сцен ленты снимали в двух киевских гостиницах: Premier Palace и Fairmont, а также в ночном клубе Tootsie и других местах города. Для съемок «натуру» максимально приближали к парижским реалиям: с помощью цветов велосипедов и новых вывесок. Например, магазин «Сильпо» временно стал Votre Marche.

Впервые в истории Украины местные специалисты получили работу в качестве технической команды столь масштабного проекта. В частности, партнером Netflix в производстве картины стала украинская компания Apple Tree Vision.

«Я помню наше общение с Netflix в апреле — мае 2020-го в Zoom, тогда мало кто верил, что это возможно. По сюжету, все действия в картине происходят во Франции, но почти все это снято в Украине», — рассказал один из создателей Apple Tree Vision Влад Ряшин.