«Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы же молчим. Мы же все понимаем, что это не то, что бандитизм в 21-м веке. Это низко, это унижает страну в век толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают… проценты слов, сказанных в эфире», — отметил Комаровский.
Он также рассказал, что из-за требований украинского законодательства о разговоре с пациентами исключительно на государственном языке отказался от врачебной практики.
Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко.
Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.
Также закон вводит должность языкового омбудсмена, каковую на текущий момент занимает Тарас Креминь. Эту должность в народе окрестили «шпрехенфюрером», судя по всему, из-за нацистской сущности данного государственного института.