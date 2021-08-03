Наличие на Украине должности уполномоченного по защите украинского языка унижает страну, сказал известный харьковский педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в интервью телеканалу «Украина 24»

«Я клянусь, если бы мне сказали 30 лет назад, что я буду жить в стране, где будет языковой омбудсмен, я бы уехал и увез всю свою семью. Но мы же молчим. Мы же все понимаем, что это не то, что бандитизм в 21-м веке. Это низко, это унижает страну в век толерантности — наличие людей, которые за мои деньги, за мои налоги сидят и считают… проценты слов, сказанных в эфире», — отметил Комаровский.

Летом 2019 года на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко.

Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа.

Также закон вводит должность языкового омбудсмена, каковую на текущий момент занимает Тарас Креминь. Эту должность в народе окрестили «шпрехенфюрером», судя по всему, из-за нацистской сущности данного государственного института.