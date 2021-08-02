Мэр Тернополя Сергей Надал раскритиковал фестиваль «Файне місто» за выступление польской рок-группы Batushka, музыканты которой выступают в образах схимников. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в Facebook 2 августа

«Я категорически против любых антихристианских мер в Тернополе! И хотя Тернопольский городской совет не является организатором фестиваля "Файне місто", будет проведен разговор с организаторами фестиваля с участием правоохранительных органов», — написал мэр.

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Польская блэк-метал группа Batushka была создана в 2015 году. Коллектив использует в творчестве несколько православную тематику — песнопения, символику и костюмы. Православные активисты, в частности в России, периодически выступают против концертов группы — Batushka обвиняют в сатанизме из-за использования перевернутых крестов и икон с закрашенными ликами.