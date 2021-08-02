«Я категорически против любых антихристианских мер в Тернополе! И хотя Тернопольский городской совет не является организатором фестиваля "Файне місто", будет проведен разговор с организаторами фестиваля с участием правоохранительных органов», — написал мэр.
Он добавил, что организаторы либо обязуются проводить фестиваль без антихристианских групп и символов, а также без участия российских групп, либо не проводят его вообще. Также Надал потребовал от организаторов извиниться перед тернопольцами за «антихристианские действия».
Польская блэк-метал группа Batushka была создана в 2015 году. Коллектив использует в творчестве несколько православную тематику — песнопения, символику и костюмы. Православные активисты, в частности в России, периодически выступают против концертов группы — Batushka обвиняют в сатанизме из-за использования перевернутых крестов и икон с закрашенными ликами.