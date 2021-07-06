Ранее украинский артист Melovin во время музыкального фестиваля поцеловал на сцене девушку и парня и окутал себя флагом ЛГБТ+. Потом он пояснил в соцсети, что таким образом совершил каминг-аут как бисексуал и выразил поддержку ЛГБТ-сообществу Украины.
Певец расстроился из-за того, что этот момент не показали в телеэфире с фестиваля, и заявил о цензуре на украинском ТВ.
В ответ в Star Light Media заявили, что поцелуй мужчин не специально был вырезан из эфира, а не попал в трансляцию из-за того, что режиссер не успел на него среагировать.
«Камингауты очень важны. Это проявление права на свободу самовыражения и признак демократического общества. Мы рады приветствовать поступок Melovin, который сделал одно из первых таких заявлений среди публичных людей в Украине», — говорится в сообщении.
В компании пояснили, что момент с поцелуем покажут в записи с фестиваля, кроме того, каминг-ауту певца посвятят специальный новостной материал.
Украинскому певцу Константину Бочарову (Mеlovin) 24 года. В 2015 году он победил в 6-м сезоне шоу «Х-Фактор». Он представлял Украину на «Евровидении», где занял 17-е место.