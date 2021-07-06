Руководство украинского канала M1 выразило сожаление из-за того, что в эфир не попал момент, когда певец Melovin поцеловался с парнем на сцене в ходе музыкального фестиваля Atlas Weekend в Киеве, и пообещало показать его в записи. Об этом заявила пресс-служба группы компаний Star Light Media в Facebook 6 июля

Известный украинский певец совершил каминг-аут на сцене и обиделся на цензуру © Melovin/Инстаграм

Певец расстроился из-за того, что этот момент не показали в телеэфире с фестиваля, и заявил о цензуре на украинском ТВ.

В ответ в Star Light Media заявили, что поцелуй мужчин не специально был вырезан из эфира, а не попал в трансляцию из-за того, что режиссер не успел на него среагировать.

«Камингауты очень важны. Это проявление права на свободу самовыражения и признак демократического общества. Мы рады приветствовать поступок Melovin, который сделал одно из первых таких заявлений среди публичных людей в Украине», — говорится в сообщении.

В компании пояснили, что момент с поцелуем покажут в записи с фестиваля, кроме того, каминг-ауту певца посвятят специальный новостной материал.

Украинскому певцу Константину Бочарову (Mеlovin) 24 года. В 2015 году он победил в 6-м сезоне шоу «Х-Фактор». Он представлял Украину на «Евровидении», где занял 17-е место.