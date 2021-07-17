«Формула Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе неприменима на Украине. Такое мнение выразил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Олег Дунда 16 июля в эфире телеканала «Наш»

Украина продлит закон об особом статусе Донбасса без «формулы Штайнмайера» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что при продлении действия закона об особом статусе Донбасса в него не будет включена «формула Штайнмайера».

«Формула Штайнмайера» — документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Формула частично повторяет отдельные положения Минских соглашений. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.