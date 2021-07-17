Политик отметил, что реализация документа не представляется возможной даже в случае, если к власти придет пророссийский президент.
Ранее председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что при продлении действия закона об особом статусе Донбасса в него не будет включена «формула Штайнмайера».
«Формула Штайнмайера» — документ, определяющий механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Формула частично повторяет отдельные положения Минских соглашений. Особый статус предполагает культурно-языковую автономию, амнистию и расширенные полномочия для представителей местного самоуправления.