Нехватку еды на Украине испытывают 9,8 млн человек. Среди них острую нехватку пищи, по данным ЮНИСЕФ, испытывают 1,1 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем во время прошлой оценки фонда. Отмечается, что эти люди вынуждены пропускать приемы пищи из-за нехватки денег.
Еще 8,7 млн человек не пропускают приемы пищи, но вынуждены сократить потребление еды. Таких на 200 тысяч меньше, чем в 2014-2016 годах.
Хуже всего из европейских государств ситуация с голодом в Албании: там недоедает 46,5% населения. На втором месте Молдавия — 31,7% жителей. На Украине недоедает 22,4% людей, в России — 6,5%.