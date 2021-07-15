По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), на Украине недоедают почти 10 миллионов человек – это худший показатель в Европе. Соответствующие данные накануне обнародовал ЮНИСЕФ

Нехватку еды на Украине испытывают 9,8 млн человек. Среди них острую нехватку пищи, по данным ЮНИСЕФ, испытывают 1,1 млн человек, что на 200 тысяч больше, чем во время прошлой оценки фонда. Отмечается, что эти люди вынуждены пропускать приемы пищи из-за нехватки денег.

Шмыгаль рассказал, как Украина будет преодолевать бедность © Facebook Денис Шмыгаль

Хуже всего из европейских государств ситуация с голодом в Албании: там недоедает 46,5% населения. На втором месте Молдавия — 31,7% жителей. На Украине недоедает 22,4% людей, в России — 6,5%.