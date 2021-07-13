Русскоязычные на Украине будут людьми второго сорта, следует из заявления президента Украины Владимира Зеленского, сделанного им на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика» 13 июля

По словам Зеленского, некоторые нормы украинских языковых законов прописаны таким образом, что позволяют говорить о дискриминации русскоязычных, в частности, о штрафах за разговор в общественных местах на русском, но искать справедливое решение проблемы он не намерен.

«Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно. Я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос», — сказал Зеленский.

Страна рабов, язык господ. Хламидии как «высшая раса» © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Тем самым он четко дал понять, что русскоязычных на Украине ждет тотальная украинизация.

При этом Зеленский сказал, что «Украина находится в сложной ситуации, поскольку напряжение может вызвать что-либо связанное с Россией или с русским языком».