По словам Зеленского, некоторые нормы украинских языковых законов прописаны таким образом, что позволяют говорить о дискриминации русскоязычных, в частности, о штрафах за разговор в общественных местах на русском, но искать справедливое решение проблемы он не намерен.
«Я считаю, что в вопросе языка найти справедливость сложно. Я считаю, что самым справедливым будет не поднимать этот вопрос», — сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что в украинском законодательстве «есть все для того, чтобы мы с вами жили, работали, разговаривали и поддерживали нашу страну и наш язык».
Тем самым он четко дал понять, что русскоязычных на Украине ждет тотальная украинизация.
При этом Зеленский сказал, что «Украина находится в сложной ситуации, поскольку напряжение может вызвать что-либо связанное с Россией или с русским языком».