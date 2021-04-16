Слуга народа на заседании Рады травил анекдоты о Зеленском

Народный депутат от президентской фракции «Слуга народа» Дмитрий Гурин на заседании парламента рассылал знакомым анекдот об украинских президентах, в котором действующий глава государства Владимир Зеленский назван «комиком» и «клоуном». Снимок соответствующей переписки 15 апреля опубликовало издание bykvu.com

Подмигивал с высунутым языком: Кива со скуки позировал журналистам в Раде — видео © Facebook/Илья Кива Бенедикт Херманн. Человек с таким именем по состоянию на 2019 год работал в представительстве Евросоюза в Украине.

Ему нардеп прислал анекдот о президентах Украины.

«Первый отдал ядерное оружие, второй создал олигархат, третий увлекся пчелами, четвертый был бандитом, пятым стал кондитер, шестой комик. На седьмого будут баллотироваться боксер, клоун, кондитер и кума Путина», — сказано в сообщении.

Таким образом он пошутил о президентах Леониде Кравчуке, Леониде Кучме, Викторе Ющенко, Викторе Януковиче, Петре Порошенко и Владимире Зеленском.

Также Гурин во время работы рассматривал в телефоне список, похожий на перечень планов на этот год. В нем указаны пункты вроде «зачать ребенка».

Позже под постом издания об этой новости в Facebook появился комментарий самого Гурина, в котором он пожаловался на плохое состояние здоровья. В частности, нардеп поделился, что у него диагностировали онкологическое заболевание и поэтому он стремится решить все важные дела. Также слуга народа посетовал, что журналисты не были «человечны» по отношению к нему, публикуя такие данные.

Гурин не в первый раз попадает в скандал. Ранее он предложил увольнять медиков, которые отказались вакцинироваться от коронавируса, а после — ограничить права всех непривитых украинцев.