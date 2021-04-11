Ранее президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Турция поддерживает «Крымскую платформу» и территориальную целостность Украины.
«Так называемая поддержка Турцией "Крымской платформы" живо напоминает известную сцену из "Энеиды" Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". У Эрдогана свои внешнеполитические цели и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния», — сказал Молохов.
По его мнению, с таким союзником, как Турция, Зеленскому «врагов не надо».
«Пресловутая "Крымская платформа" с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто», — добавил Молохов.
Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.
По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.