Обещание Турции помочь Украине вернуть контроль над полуостровом – это «дары данайцев», уверен руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов. Об этом он 11 апреля заявил в комментарии РИА Новости

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что Турция поддерживает «Крымскую платформу» и территориальную целостность Украины.

«Так называемая поддержка Турцией "Крымской платформы" живо напоминает известную сцену из "Энеиды" Вергилия, когда вслед за троянским жрецом хочется воскликнуть: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". У Эрдогана свои внешнеполитические цели и в его планы при любом раскладе явно не входит сохранение Крыма в киевской орбите влияния», — сказал Молохов.

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«Пресловутая "Крымская платформа" с участием Анкары быстро превратится в дырявое корыто», — добавил Молохов.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.