Грузинская оппозиция, пытаясь очернить имя Владимира Познера, поступила абсолютно необоснованно и глупо. Об этом в интервью Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Пытаясь закидать Познера сырыми яйцами, оппозиционные силы лишь показали свою неадекватность, так как он стоит выше их всех на международной арене, и очернить его имя таким образом невозможно, сказал эксперт.

«То, что делает оппозиция, то есть дестабилизирует страну и вводит ее в хаос, надеясь, что в рамках этого хаоса сможет прийти к власти, а потом уже, как Саакашвили, разобраться со всеми, — это глупо и наивно», — сказал Сихарулидзе.

Сихарулидзе рассказал, как грузинская оппозиция потеряла поддержку Запада © Facebook, Archil Sikharulidze

По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии».

Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» Познеру и его спутникам. Кроме того, им удалось отключить электричество в здании гостиницы.