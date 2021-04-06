Пытаясь закидать Познера сырыми яйцами, оппозиционные силы лишь показали свою неадекватность, так как он стоит выше их всех на международной арене, и очернить его имя таким образом невозможно, сказал эксперт.
«То, что делает оппозиция, то есть дестабилизирует страну и вводит ее в хаос, надеясь, что в рамках этого хаоса сможет прийти к власти, а потом уже, как Саакашвили, разобраться со всеми, — это глупо и наивно», — сказал Сихарулидзе.
Вечером 31 марта возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. Так, в 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и «никакой дружбы» между абхазами и грузинами не наблюдал.
По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии».
Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» Познеру и его спутникам. Кроме того, им удалось отключить электричество в здании гостиницы.