Люди уже несколько месяцев находятся в режиме строгих запретов и по сути комендантского часа, поэтому идут на разное «мракобесие», в частности, на то, что произошло с телеведущим Владимиром Познером 31 марта, сказал эксперт.
«Лично для меня подобное мракобесие является проявлением примитивного патриотизма, который связан с серьезными социальными проблемами в стране», — полагает Сихарулидзе.
Вечером 31 марта возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. Так, в 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и «никакой дружбы» между абхазами и грузинами не наблюдал.
По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии».
Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» Познеру и его спутникам. Кроме того, им удалось отключить электричество в здании гостиницы.