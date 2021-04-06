Акция протеста против Познера произошла из-за экономического кризиса, а также кризиса грузинской мысли. Об этом в интервью Украина.ру рассказал грузинский политолог Арчил Сихарулидзе

Люди уже несколько месяцев находятся в режиме строгих запретов и по сути комендантского часа, поэтому идут на разное «мракобесие», в частности, на то, что произошло с телеведущим Владимиром Познером 31 марта, сказал эксперт.

«Лично для меня подобное мракобесие является проявлением примитивного патриотизма, который связан с серьезными социальными проблемами в стране», — полагает Сихарулидзе.

Грузия обвинила Саакашвили в протестах против Познера © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии».

Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» Познеру и его спутникам. Кроме того, им удалось отключить электричество в здании гостиницы.