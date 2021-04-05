Глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на днях в интервью «24-му каналу» прокомментировал визит российского телеведущего Владимира Познера в Грузию

По словам Ткаченко, разрешать или не разрешать артистам или другим публичным персонам посещать Украину после определенных заявлений, должна решать не только СБУ, но и общество. Он привел в пример травлю российского ведущего, организованную в Грузии. Арчил Сихарулидзе: Атака на Познера — это попытка грузинской оппозиции свергнуть власть © Sputnik / Vladimir Umikashvili

«Познеру ничто не мешало до того праздновать свой день рождения в Грузии, это в этом году произошла такая акция. Он ранее отмечал, насколько я успел прочитать, но я действительно думаю, он "перепутал хинкали и сациви" с Абхазией и Южной Осетией», — сказал Ткаченко.

На днях Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения: 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Вечером 31 марта возле его отеля началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. Так, в 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и «никакой дружбы» между абхазами и грузинами не наблюдал.

По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии». Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность.