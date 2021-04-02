Постановление правительства Украины о расширении списка запрещенных к ввозу в страну российских товаров удалили с сайта Кабмина. Об этом 2 апреля свидетельствуют данные портала

При поиске соответствующего постановления от 29 марта поисковая система необходимый документ не отображает. При переходе по старой ссылке с постановлением возникает ошибка. Отмечается, что искомая страница имеет другой адрес или была удалена.

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Кроме того, согласно документу, под запретом на ввоз оказались ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.

Согласно экспертам, запрет на российскую бумагу может поставить на грань уничтожения все печатные издания на Украине из-за отсутствия собственных мощностей по изготовлению бумаги и дороговизны импортных аналогов.

В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.