При поиске соответствующего постановления от 29 марта поисковая система необходимый документ не отображает. При переходе по старой ссылке с постановлением возникает ошибка. Отмечается, что искомая страница имеет другой адрес или была удалена.
В понедельник, 29 марта Кабинет министров расширил список запрещенных к ввозу на Украину российских товаров, добавив к нему газетную бумагу, картон, крафт-бумагу, крафт-картон, туалетную бумагу, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и салфетки. Постановление должно было вступить в силу через десять дней после обнародования.
Кроме того, согласно документу, под запретом на ввоз оказались ящики, коробки, мешки, упаковочные пакеты, веревка из других легированных сталей, инструменты для бурения, другие тележки и ходовые балансирные тележки, оси, колеса и их части.
Согласно экспертам, запрет на российскую бумагу может поставить на грань уничтожения все печатные издания на Украине из-за отсутствия собственных мощностей по изготовлению бумаги и дороговизны импортных аналогов.
В конце декабря 2019 года президент Украины Владимир Зеленский запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Киев добивался контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повышения конкуренции в этой сфере.