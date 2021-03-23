Министерство иностранных дел Украины резко отреагировало на планы партии «Справедливая Россия – За правду» открыть свое представительство в Донецке. Об этом 23 марта сообщило украинское издание «Обозреватель» со ссылкой на комментарий пресс-секретаря МИД Олега Николенко

«Заявленная цель представительского центра "Справедливой России" способствует реализации избирательных прав "граждан РФ" и грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах. В последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму», — заявил он.

Николенко отметил, что российские власти якобы продолжают открыто пренебрегать Минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания Донбасса в свое политическое поле.

«Донбасская партия» Захара Прилепина идёт в Госдуму © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем партии в Донбассе. Об этом стало известно из сообщения на ее сайте.

Кроме того, отмечалось, что в Донецке планируется открытие представительского центра, который будет принимать жителей ДНР и ЛНР.

В конце февраля этого года партия «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Оба они стали сопредседателями объединенной партии.