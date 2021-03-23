«Заявленная цель представительского центра "Справедливой России" способствует реализации избирательных прав "граждан РФ" и грубо нарушает законодательство и суверенитет Украины, открывает поле для фальсификаций на российских выборах. В последнее время в России ведутся дискуссии об организации в ОРДЛО выборов в Госдуму», — заявил он.
Николенко отметил, что российские власти якобы продолжают открыто пренебрегать Минскими договоренностями и осуществлять шаги для затягивания Донбасса в свое политическое поле.
Накануне, 22 марта, глава фракции «Справедливой России» в Государственной Думе, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов назначил своего помощника Алексея Жигулина полномочным представителем партии в Донбассе. Об этом стало известно из сообщения на ее сайте.
Кроме того, отмечалось, что в Донецке планируется открытие представительского центра, который будет принимать жителей ДНР и ЛНР.
В конце февраля этого года партия «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Оба они стали сопредседателями объединенной партии.