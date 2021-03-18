Популярность лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко сейчас достигла минимума и вряд ли будет увеличиваться, сказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру 18 марта

«Я сомневаюсь, что Тимошенко может как-то возродиться. Мне кажется, электорально она давно пребывает на дне», — подчеркнул Молчанов.

Он отметил, что у нее большая конкуренция с партией Петра Порошенко, кроме того, на эту же электоральную нишу нацелился мэр Киева Виталий Кличко.

Зеленский — Тимошенко: состоится ли коалиция на двоих © пресс-служба президента Украины/ba.org.ua

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Ранее лидер украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что предложила «Слуге народа» создать в парламенте коалицию с ее партией, однако дальше разговоров дело не пошло.