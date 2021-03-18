«Я сомневаюсь, что Тимошенко может как-то возродиться. Мне кажется, электорально она давно пребывает на дне», — подчеркнул Молчанов.
Он отметил, что у нее большая конкуренция с партией Петра Порошенко, кроме того, на эту же электоральную нишу нацелился мэр Киева Виталий Кличко.
Тимошенко же вряд ли сможет выйти за пределы своего электорального ядра, считает Молчанов.
Его интервью можно прочитать на нашем сайте.
Ранее лидер украинской парламентской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что предложила «Слуге народа» создать в парламенте коалицию с ее партией, однако дальше разговоров дело не пошло.