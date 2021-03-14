Политика США относительно Украины заключается в том, чтобы лишить ее большей части источников заработка, с чем связано также решение о национализации предприятия «Мотор Сич» с целью ухудшения отношений с Китаем. Об этом публицист Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

Китайских инвесторов «Мотор сичи» не устроит компенсация Киева за отобранный завод - Молчанов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Украина добьется того, что вовсе перестанут приходить иностранные инвестиции. Чего, собственно, и добиваются хозяева большей части террористов мира, в том числе и киевских террористов, — Соединенные Государства Америки. Их политика относительно Украины заключается в том, чтобы та лишилась большей части источников заработка и как можно сильнее зависела от иностранных подачек», — заявил Вассерман.

Он отметил, что в Международный валютный фонд (МВФ) вносят деньги все его члены, но распоряжаются ими только США. В частности, по словам эксперта, формула голосования в МВФ такова, что Вашингтон может продавить, что ему нужно, даже вопреки мнению остальных членов.

«Поэтому все идет по плану, только план этот, мягко говоря, преступный», — подчеркнул публицист.

В декабре 2020 года китайские акционеры «Мотор Сич» инициировали арбитраж против Украины, обвинив государство в экспроприации их инвестиций и нарушении других их прав, межправительственным соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В январе президент Владимир Зеленский ввел санкции против китайских инвесторов предприятия. МИД Китая ответил на это нотой, содержание которой не раскрывается.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.