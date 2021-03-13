Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что на прошедшем заседании речь шла не о национализации «Мотор Сич», а о возвращение его «в собственность украинского народа». Об этом он 12 марта рассказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина»

«Слово "национализация" не было никоим образом использовано ни на заседании СНБО, ни в решениях, которое принималось СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич", поэтому мы имеем сегодня такую негативную информацию относительно национализации. Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством», — пояснил Данилов.

Стоит отметить, что под «возвращением народу» обычно понимают национализацию, то есть возвращение в государственную собственность. В чем разница между этими двумя понятиями, Данилов объяснить не смог.

Итоги заседания СНБО Украины: новые цели Зеленского © president.gov.ua

Ситуация вокруг завода «Мотор Сич» обострилась после того, как Украина по требованию США ввела санкции против китайских инвесторов предприятия.

Те потребовали компенсацию в размере 3,5 млрд долларов, предупредив власти Украины, что национализация «Мотор Сич» только усилит позиции китайских инвесторов в международных судах, а Украина будет «опозорена перед всей мировой общественностью».