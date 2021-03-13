«Слово "национализация" не было никоим образом использовано ни на заседании СНБО, ни в решениях, которое принималось СНБО, ни на брифинге, на котором я выступал. Мы сегодня находимся в информационной войне с Российской Федерацией, которая имеет непосредственное отношение совместно с Китаем к попыткам захвата предприятия "Мотор Сич", поэтому мы имеем сегодня такую негативную информацию относительно национализации. Речь шла о том, что предприятие "Мотор Сич" в ближайшее время будет возвращено в собственность украинского народа законным способом в соответствии с действующим законодательством», — пояснил Данилов.
Стоит отметить, что под «возвращением народу» обычно понимают национализацию, то есть возвращение в государственную собственность. В чем разница между этими двумя понятиями, Данилов объяснить не смог.
Совет национальной безопасности и обороны Украины на заседании 11 марта принял решение вернуть в собственность государства запорожское предприятие по производству газотурбинных двигателей для авиации «Мотор Сич».
Ситуация вокруг завода «Мотор Сич» обострилась после того, как Украина по требованию США ввела санкции против китайских инвесторов предприятия.
Те потребовали компенсацию в размере 3,5 млрд долларов, предупредив власти Украины, что национализация «Мотор Сич» только усилит позиции китайских инвесторов в международных судах, а Украина будет «опозорена перед всей мировой общественностью».