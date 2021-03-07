Собеседник издания полагает, что нынешнее обострение в Донбассе вряд ли к наступлению одной из противоборствующих сторон.
«Но то положение вещей, к которому мы привыкли, начиная с июля, когда обстрелы были спорадическими и несистемными, или же их не было совсем, скорее всего, останется в прошлом. Это вполне объяснимо. Перемирие — это временная категория, и оно должно закончиться либо миром, либо новым витком противостояния», — сказал Константин Бондаренко.
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В начале марта 2021 года, как утверждают российские эксперты и политики, ситуация в Донбассе снова ухудшилась.
По словам руководителя российской делегации на переговорах в Минске Бориса Грызлова, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.