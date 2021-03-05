Перемирие в Донбассе – это временная категория, и оно должно закончиться либо миром, либо новым витком противостояния, считает украинский политолог Константин Бондаренко

- Константин Петрович, представители народных республик Донбасса сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ, и глава ДНР Денис Пушилин пообещал применить превентивные меры. На ваш взгляд, готовится ли в Донбассе что-то серьезное?

— Видите ли, украинская сторона точно так же заявляет о том, что обстрелы ведутся со стороны самопровозглашенных республик. То есть как там обстоят дела на самом деле, я не берусь сказать, так как вижу информацию с одной стороны, с другой стороны информация крайне противоречивая, и кто прав, кто виноват, разобрать сложно.

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Это вполне объяснимо. Перемирие — это временная категория, и оно должно закончиться либо миром, либо новым витком противостояния.

- Как вы считаете, связано ли нынешнее обострение с очередным витком санкций против «Северного потока-2» со стороны новой администрации США. Сенаторы требуют от Байдена не задерживать санкции в отношении СП-2.

— Не думаю, что в данной ситуации это каким-то образом связанные вещи.

- Вероятно, Украина хотела бы сохранить свой статус транзитного государства.

— Да она бы хотела, но вряд ли обострение на Донбассе может привести к срыву строительства «Северного потока».

Украину готовят к войне. Кому это нужно © Facebook, Операція об'єднаних сил - План «Б» по Донбассу, о котором говорил Зеленский, может предусматривать силовой сценарий?

— Теоретически да, но дело в том, что если будет только силовой сценарий, то Украина может потерять поддержку со стороны европейских государств. В любом случае силовой сценарий — это нарушение Минских договорённостей, выход Украины из Минских договорённостей и конец «нормандской четверки», поэтому вряд ли она пойдет на такой крайний шаг.

Если такой вариант существует, то это не вариант «Б», а какой-нибудь «Д» или «Е». Вспомните классическое изречение: война — последний довод королей. Все доводы пока еще не исчерпаны.

Борис Грызлов: Киев провоцирует военную эскалацию в Донбассе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк - Зачистка информационного поля на Украине в результате блокировки трех телеканалов, которые связывают с «Оппоплатформой», может ли служить признаком наихудшего сценария в Донбассе?

— В данной ситуации это исключительно отношения между Зеленским и Медведчуком. То есть это попытка показать Медведчуку его место в украинской политике, поскольку он слишком часто начал заходить на то поле, которое, по мнению Зеленского, является полем президента.

- Какую реакцию следует ожидать в Кремле на обострение в Донбассе?

— Песков уже заявил, что в Москве внимательно следят за ситуацией и будут принимать адекватные меры. Какими будут эти меры, я не берусь говорить. Кремль в очередной раз высказал озабоченность этой ситуацией.