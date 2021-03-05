- Константин Петрович, представители народных республик Донбасса сообщают об участившихся обстрелах со стороны ВСУ, и глава ДНР Денис Пушилин пообещал применить превентивные меры. На ваш взгляд, готовится ли в Донбассе что-то серьезное?
— Видите ли, украинская сторона точно так же заявляет о том, что обстрелы ведутся со стороны самопровозглашенных республик. То есть как там обстоят дела на самом деле, я не берусь сказать, так как вижу информацию с одной стороны, с другой стороны информация крайне противоречивая, и кто прав, кто виноват, разобрать сложно.
Но то, что перемирие действительно висит на волоске и может в любой момент закончиться, это тревожная тенденция. И эту тревожную тенденцию обсуждают очень многие, и очень многие говорят о том, что может снова начаться горячая фаза противостояния. Я не думаю, что эта горячая фаза снова приведет к наступлению с одной или с другой стороны, но то положение вещей, к которому мы привыкли начиная с июля, когда обстрелы были спорадическими и несистемными, или же их не было совсем, скорее всего, останется в прошлом.
Это вполне объяснимо. Перемирие — это временная категория, и оно должно закончиться либо миром, либо новым витком противостояния.
- Как вы считаете, связано ли нынешнее обострение с очередным витком санкций против «Северного потока-2» со стороны новой администрации США. Сенаторы требуют от Байдена не задерживать санкции в отношении СП-2.
— Не думаю, что в данной ситуации это каким-то образом связанные вещи.
- Вероятно, Украина хотела бы сохранить свой статус транзитного государства.
— Да она бы хотела, но вряд ли обострение на Донбассе может привести к срыву строительства «Северного потока».
- План «Б» по Донбассу, о котором говорил Зеленский, может предусматривать силовой сценарий?
— Теоретически да, но дело в том, что если будет только силовой сценарий, то Украина может потерять поддержку со стороны европейских государств. В любом случае силовой сценарий — это нарушение Минских договорённостей, выход Украины из Минских договорённостей и конец «нормандской четверки», поэтому вряд ли она пойдет на такой крайний шаг.
Если такой вариант существует, то это не вариант «Б», а какой-нибудь «Д» или «Е». Вспомните классическое изречение: война — последний довод королей. Все доводы пока еще не исчерпаны.
- Зачистка информационного поля на Украине в результате блокировки трех телеканалов, которые связывают с «Оппоплатформой», может ли служить признаком наихудшего сценария в Донбассе?
— В данной ситуации это исключительно отношения между Зеленским и Медведчуком. То есть это попытка показать Медведчуку его место в украинской политике, поскольку он слишком часто начал заходить на то поле, которое, по мнению Зеленского, является полем президента.
- Какую реакцию следует ожидать в Кремле на обострение в Донбассе?
— Песков уже заявил, что в Москве внимательно следят за ситуацией и будут принимать адекватные меры. Какими будут эти меры, я не берусь говорить. Кремль в очередной раз высказал озабоченность этой ситуацией.