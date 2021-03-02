Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным раскачивание ситуации в обеих странах. Об этом 2 марта сообщило агентство Sputnik Белоруссия

Сообщается, что Лукашенко «рассказал о подробностях недавних переговоров с президентом России Владимиром Путиным и отреагировал на домыслы».

По словам главы республики, на встрече также обсуждалась общественно-политическая ситуация в обеих странах.

«Естественно, нас качали, их качают. Идет сейчас уже не противоборство, а война в средствах массовой информации. Мы понимаем, что нас будут пробовать уже не на зуб, а на все зубы. Мы обменялись закрытой информацией, секретными документами, которые и наш Комитет госбезопасности, ГРУ Генштаба и другие добывают», — сказал Лукашенко.

Три интриги встречи Путина и Лукашенко © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

«Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: "Не спала волна активности". Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы», — сказал он.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа прошлого года ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.