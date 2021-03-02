Ходаковский зимой 2013/14 года командовал донецкой «Альфой» (спецподразделением Службы безопасности Украины) и был направлен в Киев для защиты государственных учреждений от евромайдановцев.
Сложно судить, смог ли бы Азаров пойти на радикальные меры и обрести себе славу югославского лидера Слободана Милошевича в глазах Запада, но, безусловно, Азаров — представитель другой управленческой школы, подчеркнул эксперт.
«Возможно, не сам, но руками правильно подобранных сильных руководителей силовых ведомств он бы локализовал ситуацию. Но этого нам узнать уже не придется — история не знает сослагательного наклонения», — рассуждает Ходаковский.
Он добавил, что это заблуждение, что Майдан креп день ото дня и превратился в революцию, так как росла численность сочувствующих, но при этом сочувствующих бездеятельно, которые способны были стоять и слушать речи со сцены, но на баррикады не шли.
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