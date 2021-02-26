Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует сейчас взять под контроль политическую систему страны, чтобы обеспечить себе возможность переизбраться на второй срок. Об этом глава Украинского института политики Руслан Бортник сказал в интервью изданию Украина.ру

Социологи показали, как Зеленский становится Порошенко © president.gov.ua Петр] Порошенко. Но дрейф вправо и самого Зеленского, и его партии "Слуга народа" — это очевидная реальность, и сам президент тоже будет "праветь"», — заявил эксперт.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны о введении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также против их владельца нардепа от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака. Президент объяснил свое решение тем, что Киев борется с «пропагандой».

Шестнадцатого февраля блогеру, лидеру Партии Шария Анатолию Шарию сообщили о подозрении в госизмене и нарушении равноправия граждан. По мнению Службы безопасности Украины (СБУ), он осуществлял противоправную деятельность в ущерб нацбезопасности страны в информационной сфере.

Девятнадцатого февраля СНБО ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе против председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, по подозрению в финансировании терроризма.

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