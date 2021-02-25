Под Киевом разговаривавшая на русском продавщица набросилась на посетителя, который снимал ее на камеру смартфона. Соответствующий ролик на днях в Facebook опубликовал местный житель Александр Кравченко

Чахлык и Хмарочос. Что не так с украинским языком?

На видео женщина за прилавком агрессивно реагирует на камеру, заявив, что покупатель не имеет права снимать ее лицо, а также пытается выбить из его рук телефон.

«Так у нас в Боярке…. Сільпо, это нормально? Арендатор ZooBarni, мало того что три дня отказываются обслуживать на украинском языке, так еще и в драку лезут и выбить телефон из рук. Национальная полиция Украины, так надо?» — написал Кравченко.

В январе на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины. Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал украинцев жаловаться на несоблюдение закона.