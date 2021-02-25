По словам мужчины, продавщица в одном из зоомагазинов города Боярка третий день отказывается обслуживать его на украинском языке.
На видео женщина за прилавком агрессивно реагирует на камеру, заявив, что покупатель не имеет права снимать ее лицо, а также пытается выбить из его рук телефон.
«Так у нас в Боярке…. Сільпо, это нормально? Арендатор ZooBarni, мало того что три дня отказываются обслуживать на украинском языке, так еще и в драку лезут и выбить телефон из рук. Национальная полиция Украины, так надо?» — написал Кравченко.
В январе на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины. Языковой омбудсмен Тарас Кремень призвал украинцев жаловаться на несоблюдение закона.