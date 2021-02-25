«Если он попадет в места лишения свободы, то для него это может означать и лишение жизни. В этом случае он может покинуть территорию Украины, но это будет означать полный отказ от политической борьбы, по крайней мере на неопределенное время. Как для Януковича, для Азарова или для Ленина, когда он уехал в Швейцарию», — сказал Медведчук.
Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц. Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали двое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко. На следующий день Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о персональных и экономических санкциях.
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