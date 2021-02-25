Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру рассказал, как сложится судьба попавшего под санкции Виктора Медведчука

«Но, скорее всего, он останется и продолжит борьбу. Вряд ли все его активы арестованы. Арестована только легальная часть, наверняка у него есть другая. Но ему придется вести борьбу в новых условиях. И это будет гораздо труднее и гораздо менее эффективно», — сказал Безпалько.

Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц. Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали двое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко. На следующий день Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о персональных и экономических санкциях.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.