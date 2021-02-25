Власти Украины подписали контракты на поставку шести вакцин от COVID-19, две из которых уже зарегистрированы в стране. Об этом 24 февраля заявил премьер Денис Шмыгаль на встрече с главой МИД Литвы Габриелюсом Ландсбергисом, говорится на сайте правительства Украины

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