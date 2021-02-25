«По национальному плану вакцинации мы намерены вакцинировать в этом и в следующем году в общей сложности почти 22 миллиона человек. У нас подписаны контракты с шестью производителями вакцины, две из которых уже зарегистрированы в Украине. Первыми у нас прививаются врачи и военные. Прививки бесплатные и добровольные, и мы обеспечим вакциной всех желающих», — сказал Шмыгаль.
С какими именно производителями подписаны контракты, он не уточнил.
Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.
Накануне глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина ожидает поставки вакцин от четырех производителей: Pfizer, Sinovac, AstraZeneca (CoviShield) и NovaVax.