Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о персональных и экономических санкциях. Об этом 20 февраля сообщает Офис президента Украины

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры — санкции», — говорится в документе.

Супероружие Зеленского. Как СНБО зачищает оппозицию Украины © пресс-служба президента Украины

Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.

По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, украинские власти погрязли в агрессии и двойных стандартах.

Украинский политолог Павел Рудяков назвал решение СНБО о санкциях против лидера оппозиционной политсилы расправой над политическими оппонентами.