«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры — санкции», — говорится в документе.
Вечером 19 февраля СНБО принял решение наложить санкции на 19 юридических и восемь физических лиц.
Среди последних пятеро граждан РФ: Константин Васьковской, Виталий Донченко, Сергей Лисогор, Александр Маслюк и Михаил Попов. Кроме того, в список попали трое граждан Украины: глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, его супруга Оксана Марченко.
По словам зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, украинские власти погрязли в агрессии и двойных стандартах.
Украинский политолог Павел Рудяков назвал решение СНБО о санкциях против лидера оппозиционной политсилы расправой над политическими оппонентами.