Сын певицы украинского происхождения Наташи Королевой Архип Глушко поздравил с днем рождения бывшего мужа своей мамы композитора Игоря Николаева. Соответствующий пост начинающий певец сделал в Instagram 17 января

«У нас на даче, есть уголок, где хранятся разные старые кассеты, диски, виниловые пластинки. Недавно, я решил их разобрать и наткнулся на виниловую пластинку "Дельфин и русалка". Мама рассказывала, что Игорь Николаев придумал эту сказочную историю в 1991 году, и вдруг, мне пришла одна идея, а что если посмотреть на эту историю немного иначе», — объяснил Архип Глушко.

Правда в его версии дельфина и русалку ждал куда более позитивный финал в отличие от оригинальной песни. Сын певицы переделал известные строки Николаева на: «Дельфин и русалка на глубине счастливы вместе наедине. Среди цветов райских и сказочных трав, и то, что не пара они, поэт был неправ».

Свой трек парень посвятил Николаеву, поздравив бывшего своей матери таким образом с днем рождения, чуть позже к пожеланиям присоединилась и сама Королева, тоже на странице в Instagram.

«Как же здорово видеть, что спустя почти три десятка лет, творчество гениального маэстро, Моцарта нашего времени продолжает вдохновлять наших детей, которые в принципе равнодушны к музыке периода 90-х», — написала Королева.

Уроженка Киева Наташа Королева (по паспорту Порывай) вышла замуж за композитора Игоря Николаева в 1992 году, развелись супруги в 2001 году, так и не обзаведясь детьми. В 2002 году у певицы родился сын Архип, его отцом стал стриптизер Сергей Глушко, известный как Тарзан, а в 2003 году пара узаконила свои отношения.

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