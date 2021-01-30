Всебелорусское народное собрание – это не срез общества, а попытка Лукашенко собрать своих сторонников, считает специалист по странам СНГ Андрей Суздальцев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

По мнению эксперта, Всебелорусское народное собрание абсолютно не легитимно потому, что не прописано в Конституции. Также вопросы вызывает набор его делегатов, так как их избирают или назначают «по разнарядке», уверен Суздальцев.

«Это собрание не может называться всебелорусским, это попытка собрать людей, которые или являются союзниками Александра Лукашенко, или непосредственно подкуплены властями. Кто это будет? Это будут представители силовых ведомств, представители административной вертикали и представители общественных организаций, которые ориентируются на власть и финансируются властями», — сказал он.

Андрей Суздальцев: Спокойной жизни у Лукашенко не будет © Владимир Трефилов

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Шестое в истории современной Белоруссии Всебелорусское народное собрание состоится 11 и 12 февраля. Еще в конце прошлого года президент Александр Лукашенко заявил, что никаких решений, призванных изменить основной закон страны, делегаты этого съезда принимать не будут.