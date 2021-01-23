Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко 22 января в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера» выступил за отсоединение от энергосистемы с РФ и Белоруссией

Гончарук рассказал, когда энергосистема Украины отделится от РФ и Белоруссии © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, на заседании 16 декабря 2020 года отменила с 1 января 2021 года норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии со странами, не являющимися членами Энергосообщества, что позволило трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии.