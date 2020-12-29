Актер Федор Добронравов, исполнивший одну из главных ролей в сериале «Сваты», поздравил актрису и режиссера Светлану Дружинину с днем рождения. Запись опубликована в фан-аккаунте Instagram «Звезды «Сватов»

«Дорогая Светлана Сергеевна! Пользуясь случаем, хочу еще раз признаться вам в любви… Вы для меня ангел-хранитель, олицетворение материнства, нежности и той прекрасной старой режиссуры, по которой мы все скучаем и мечтаем прикоснуться к ней…» — обратился Добронравов к Дружининой. Этого не ожидает никто. Добронравов поделился подробностями нового сезона «Сватов» © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк

«Такое нежное поздравление для Светланы Дружининой, что хочется слушать и слушать. 16 декабря ей исполнилось 85 лет. Поздравляем», — написали авторы паблика в комментарии к видеопоздравлению.

Большинство комментаторов отметили, что от актера «исходит позитив», а его добрый голос и белоснежная борода вызвали у них ассоциации с Дедом Морозом. «Похож на доброго Деда Мороза», «Лучший Дед Мороз! Мне кажется, что эта была бы ваша главная роль!!» — написали они.

Также многие высказали сожаление из-за того, что до сих пор приходится ждать выхода седьмого сезона «Сватов».

Ранее Федор Добронравов рассказал о том, что из-за пандемии коронавируса съемки картины остановлены и возобновятся в лучшем случае в середине 2021 года.