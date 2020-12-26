План президента Украины Владимира Зеленского о мобилизации всех украинцев для «войны с Россией» является нереальным, так как страна воюет не «мясом», а сами люди не будут морально к этому готовы. Об этом в интервью «Новому времени» 25 декабря рассказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос

Зеленский даже думать не хочет о войне с Россией. Но думает © пресс-служба президента Украины Владимир Зеленский заявил, что он против войны с Россией, но готов воевать в случае «нападения» и мобилизует все население страны — как мужчин, так и женщин.

«Это (в окружении Зеленского) рассказывают президенту, что они это способны сделать. А мы, которые это прошли и видели это в свои реалиях, — мы понимаем, что даже если теоретически мы сможем мобилизовать женщин и мужчин — а обученные ли эти люди держать оружие в руках? Нет. Хотят ли эти люди это делать? Нет… Во-вторых, мы должны понимать, что, даже мобилизовав людей, мы их должны еще научить. Потому что мы же не воюем мясом, не бросаем людей десятками тысяч», — сказал Кривонос.

При этом он отметил, что пример армяно-азербайджанского конфликта показал, что небольшое количество личного состава, в сочетании с техникой и правильном планировании, может показать куда более высокий результат.