«Знакомо ли это чувство, когда ты встречаешь человека и тебе кажется, будто знаешь его всю жизнь? Между вами есть ощутимая связь, но есть определенные стереотипные препятствия того, чтобы быть вместе. Это момент попытки преодолеть их…» — прокомментировал новый проект Барских.
Поклонники, которые и раньше подозревали артиста в нетрадиционной сексуальной ориентации, решили, что это и есть каминг-аут исполнителя.
«Ну наконец-то каминг-аут», «И как теперь слушать песню с такими ассоциациями… уже не развидеть», — отреагировали фанаты.
В клипе, снятом к «Именам», двое парней гуляют по пляжу, обнимаются и всячески выражают друг другу нежные чувства. В официальной версии фильма указано, что речь идет об эзотерическом путешествии двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю.