Украинский певец Макс Барских презентовал новую композицию «Имена», которая стала саундтреком к украинской эротической драме La Plage (с французского - «Пляж»). Это фильм о каминг-ауте двух молодых людей. Поклонники Барских решили, что, участвуя в этом проекте, Барских также признается в нетрадиционной ориентации, пишет Znaj.ua 4 декабря

Украинский след появился в скандале с гей-оргиями в Бельгии © Gay Travel 4u

Поклонники, которые и раньше подозревали артиста в нетрадиционной сексуальной ориентации, решили, что это и есть каминг-аут исполнителя.

«Ну наконец-то каминг-аут», «И как теперь слушать песню с такими ассоциациями… уже не развидеть», — отреагировали фанаты.

В клипе, снятом к «Именам», двое парней гуляют по пляжу, обнимаются и всячески выражают друг другу нежные чувства. В официальной версии фильма указано, что речь идет об эзотерическом путешествии двух родственных душ из прошлой жизни в нынешнюю.