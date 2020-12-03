Бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на днях в своем Facebook рассказала, какое количество секса в отношениях является нормальным

Европейские депутаты и дипломаты пришли на секс-вечеринку и сильно об этом пожалели © РИА Новости, Григорий Василенко | Перейти в фотобанк

По мнению Супрун, оптимальным количеством является то, которое приносит удовольствие партнерам. То, что сексуальное желание может возникать чаще или реже, — абсолютно нормально.

«Если вы чувствуете, что в сексе что-то не так, и не можете справиться с проблемой самостоятельно или с партнером, не стесняйтесь обращаться за помощью к специалистам. Возможно, вам нужна консультация и помощь, чтобы дойти до здорового решения. Не все проблемы такого характера можно решить за закрытыми дверями», — отметила Супрун.