Украинские лоббисты принимали участие в разработке санкций в отношении проекта «Северный поток – 2». Об этом 29 ноября сообщила газета Wall Street Journal

Байден против санкций: какое будущее ждёт «Северный поток — 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Вадиме Гламаздине и директоре Центра исследований энергетики Александре Харченко. Отмечается, что они в течение четырех лет «закулисно» работали в Вашингтоне в попытке помешать строительству «Северного потока – 2».

По данным газеты, украинцы еще в 2016 году хотели помешать сооружению газопровода: Гламаздин, который тогда работал в Кабмине Украины, и Харченко направили письма тогдашнему госсекретарю Рексу Тиллерсону и министру финансов США Стиву Мнучину, но те на них не ответили.

Впоследствии знакомый Гламаздина в Вашингтоне свел его с Даниэлем Вайдичем, лоббистом, работавшим в Комитете Сената по международным отношениям. Тот предложил изменить подход. По его словам, он помогал в 2014 году разрабатывать санкции в отношении России, которые заставили компанию ExxonMobil выйти из проектов с «Роснефтью». В результате нефтяная компания потеряла доступ к важным технологиям и реализация проекта была приостановлена.

Вайдич отметил, что «это была модель, которую мы применили по отношению к "Северному потоку – 2"». В 2018 году Гламаздин и Харченко, по данным газеты, привлекли аналитические центры к поиску уязвимостей в проекте и обнаружили одну.

Как отмечает WSJ, один московский эксперт заявил, что в России нет судов, которые могли бы прокладывать трубы соответствующего диаметра на необходимой глубине. При этом Дания запрещает судам становиться на якорь в некоторых районах Балтийского моря из-за того, что там могут находиться неразорвавшиеся снаряды времен Второй мировой войны. Компания «Газпром» тогда заключила соглашение со швейцарской фирмой Allseas Group SA, чье судно могло прокладывать трубы, не становясь на якорь.

После этого Гламаздин и его коллеги решили «заняться» трубоукладочными судами: они обратились в Конгресс и установили контакт с сенатором Тедом Крузом, который помог привлечь к разработке санкций сенатора Жанну Шахин. В 2019 году они разработали законопроект о введении санкций против компаний, содействующих строительству газопровода. Компания Allseas стала основной их целью, говорится в статье.

В декабре 2019 года США ввели санкции против «Северного потока – 2», потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

Гламаздин заявил газете, что новые санкции должны стать «последним гвоздем в крышку гроба проекта».