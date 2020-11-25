Белорусские партии «Союз», «Родина» и «Единое Отечество» — это, скорее, не пророссийские, а пролукашенковские структуры. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из лидеров движения «Гражданское согласие» Артем Агафонов

Сергей Лущ: Реформаторски настроенные белорусы в большинстве своем за Русский мир © из личного архива Сергея Луща Сергея Луща.

«Она уже обласкана властью, ее пиарит государственное телевидение, политическая ангажированность которого у нас абсолютна», — считает политик.

Но перспективы «Союза» — это очередная провластная, управляемая из Администрации президента партия, только с пророссийской риторикой, созданная для привлечения соответствующего электората и демонстрации Кремлю, что сторонники союза есть, действуют легально, может быть, даже будут представлены в парламенте, но слабы и малочисленны, а основная часть общества якобы за многовекторность.

«Что касается "Родины" и "Единого Отечества", то это, скорее, политические фрики. Причем по факту антироссийские, любящие поговорить об "оккупированной" России, в которой правит "компрадорский режим" и для которой лукашенковская Беларусь должна стать примером для подражания. Никаких серьезных перспектив у них я не вижу», — сказал собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.