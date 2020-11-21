Бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов на своей странице в Facebook рассказал, что уже некоторое время является внештатным советником руководителя Офиса президента (ОП) Андрея Ермака

«Это как запретить секс»: Милованов сравнил отношения работника и работодателя на Украине с близостью до свадьбы © Facebook, Тимофей Милованов | Facebook, Тимофей Милованов | Перейти в фотобанк

«УП обращалась ко мне, но я не предоставил подтверждения или комментария… На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака», — написал Милованов.

12 ноября советник главы Офиса президента Игорь Уманский подал в отставку и обнародовал информацию о том, как обстоят дела с коррупцией при Зеленском, который обещал ее побороть.

По словам Уманского, он подал в отставку в связи с тем, что за полгода его работы в ОП борьба со схемами в налоговой и таможенной службах провалилась.

Он также рассказал, что если при пятом президенте Украины Петре Порошенко воровали на военных заказах, то при Зеленском — на коронавирусе.

В частности, разворованы средства коронавирусного фонда, которые были направлены на дорожное строительство, утверждает Уманский.