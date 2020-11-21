Ранее интернет-издание «Украинская правда» сообщило со ссылкой на два источника из окружения Ермака и команды президента Владимира Зеленского о том, что Милованова назначат советником главы ОП.
«УП обращалась ко мне, но я не предоставил подтверждения или комментария… На самом деле, я уже некоторое время являюсь внештатным советником (без зарплаты) Андрея Ермака», — написал Милованов.
12 ноября советник главы Офиса президента Игорь Уманский подал в отставку и обнародовал информацию о том, как обстоят дела с коррупцией при Зеленском, который обещал ее побороть.
По словам Уманского, он подал в отставку в связи с тем, что за полгода его работы в ОП борьба со схемами в налоговой и таможенной службах провалилась.
Он также рассказал, что если при пятом президенте Украины Петре Порошенко воровали на военных заказах, то при Зеленском — на коронавирусе.
В частности, разворованы средства коронавирусного фонда, которые были направлены на дорожное строительство, утверждает Уманский.