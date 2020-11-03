В случае роспуска президентом Украины Владимиром Зеленским Конституционного суда (КСУ) в стране начнется полномасштабная война. Об этом судья КСУ Игорь Слиденко сказал в комментарии агентству УНИАН 2 ноября

«Слуга народа» предложила оставить Конституционный суд без финансирования © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк созвал срочное закрытое заседание Совета нацбезопасности и обороны страны, после чего подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава КСУ. Позднее состоялось заседание фракции «Слуга народа», на котором замглавы фракции Евгения Кравченко заявила, что власть должна срочно принять ряд решений, иначе суд вынесет другие вердикты, которые «заблокируют путь Украины в Европу».

«Я думаю, что дальше — распад Украины и война, потому что, кроме тех 226 ["слуг народа"], никто это не признает. Если будут попытки силовым путем захватить Конституционный суд, имею в виду здание суда, то это будет означать войну. Есть политические силы, которые ни при каких обстоятельствах не согласятся на такое развитие событий, на узурпацию власти», — заявил Слиденко.

Он считает, что события будут развиваться крайне негативно, если в Верховной Раде будет 226 голосов для принятия президентского законопроекта о прекращении полномочий всех судей КСУ. Судья не исключил, что «кто-то толкает» Зеленского к таким действиям.

При этом Слиденко подчеркнул, что президент уже «наговорил себе на 150 лет тюрьмы», так как по сути призывает депутатов к свержению государственного строя.

Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции», в частности, пункт об уголовной ответственности за недостоверные сведения в электронных декларациях депутатов и чиновников, а также часть контролирующих полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Таким образом, КСУ лишил ведомство контроля над е-декларированием судебной ветви власти. С точки зрения суда, так как НАПК относится к исполнительной власти, оно не может вмешиваться в деятельность судебных органов.