«Президентский законопроект — это основной сценарий. Президент был недолго на заседании фракции… Фракция будет готова поддержать этот законопроект, если мы не найдем других, менее мучительных решений — это добровольная отставка председателя КСУ и других судей, которые принимали решения, имея конфликт интересов. Депутаты на это не могут повлиять», — сказала Янченко по итогам заседания фракции с участием Зеленского.
На прошлой неделе Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.
В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также финансовой помощи от международных кредиторов.
В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.
После этого Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил парламенту признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм.
Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.