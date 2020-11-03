Депутаты Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» готовы поддержать поданный главой Украины Владимиром Зеленским законопроект о роспуске действующего состава Конституционного суда. Об этом 2 ноября заявила одна из депутатов фракции Галина Янченко, передает издание «Эспрессо»

Зеленский предложил замену для судей КСУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

На прошлой неделе Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. Также суд отменил право Национальной антикоррупционной прокуратуры проверять электронные декларации и выявлять конфликт интересов.

В связи с этим решением был закрыт доступ в Единый реестр электронных деклараций, что нарушает всю систему антикоррупционной реформы, принятие которой было одним из требований для предоставления Украине безвизового режима с ЕС, а также финансовой помощи от международных кредиторов.

В офисе президента Украины решение назвали неправовым и принятым не в интересах страны, а кабмин поручил возобновить доступ к реестру в обход решения КС.

После этого Зеленский внес в Раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил парламенту признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм.

Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота.