Вряд ли все новые пророссийские партии Белоруссии смогут задать альтернативную повестку. Наиболее серьезная заявка прозвучала со стороны гражданской инициативы «Союз». Об этом рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: кто он © Facebook, Алексей Дзермант Александра Лукашенко.

Эксперт отметил, что «Союз» провел серьезную подготовительную работу и не поливает грязью своих возможных конкурентов.

«Что касается того, что они «карманные», то там людей, связанных с властью, нет. Тем более что у «Союза» довольно оппозиционная повестка. Не сказать, что радикальная, но критические вещи в сторону власти они высказывают. Я не вижу там руки белорусской администрации, которая создавала бы что-то искусственно для своих целей. Это давно созревало снизу», — считает Дзермант.

Поэтому конкурентная борьба между пророссийскими партиями продолжится, она будет происходить в грязных формах, но тот, кто наиболее уверенно себя чувствует, как правило, не обливает грязью оппонентов, а ведет свою конструктивную деятельность, объединяет разные группы, идет к регистрации партии и дальнейшей политической деятельности, заключил собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.