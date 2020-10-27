Чернобыльская АЭС договорилась с Корейским институтом исследований атомной энергии (KAERI) о дезактивации радиоактивных фрагментов бетона и металла на своей территории, сообщает пресс-служба Государственного агентства по управлению зоной отчуждения Украины 27 октября

В рамках соглашения представители Чернобыльской АЭС протестируют новую технологию KAERI по дезактивации фрагментов бетона и металла, которые излучают радиоактивное загрязнение.

Три блока Запорожской АЭС не могут выйти с ремонта без российских деталей © commons.wikimedia.org, DENAMAX

«KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют», — сказал заместителя директора ЧАЭС по обращению с радиоактивными отходами Александр Скомарохов.

Таким образом, резюмировал он, Чернобыльская АЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии. В ходе этой работы планируется не только испытать новую технологию дезактивации материалов, но и провести эксперимент по снижению выброса радиоактивных отходов в процессе деактивации материалов.

Сегодня уровень радиации в зоне отчуждения фиксируется, по разным данным, в десятки раз превышающим норму. Ученые из Шотландии и Германии 21 октября опубликовали данные о том, что шмели, подвергавшиеся воздействию чернобыльской радиации стали на 30-40% хуже размножаться, а 26 октября на Чернобыльской станции измерили уровень радиации с помощью робота-пса по имени Spot от компании Boston Dynamics. На обработку данных, собранных Spot, уйдет несколько месяцев.