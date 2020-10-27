В рамках соглашения представители Чернобыльской АЭС протестируют новую технологию KAERI по дезактивации фрагментов бетона и металла, которые излучают радиоактивное загрязнение.
Новая методика представляет собой пенную дезактивацию, ее проверка продлится до конца 2021 года.
«KAERI имеет технические разработки, направленные на дезактивацию радиоактивно загрязненных поверхностей, однако испытать эти технологии на реальных, а не искусственно загрязненных поверхностях, не может, поскольку подобные загрязнения в Корее на сегодня отсутствуют», — сказал заместителя директора ЧАЭС по обращению с радиоактивными отходами Александр Скомарохов.
Таким образом, резюмировал он, Чернобыльская АЭС является своего рода лабораторным полигоном для испытания предложенной специалистами KAERI технологии. В ходе этой работы планируется не только испытать новую технологию дезактивации материалов, но и провести эксперимент по снижению выброса радиоактивных отходов в процессе деактивации материалов.
Сегодня уровень радиации в зоне отчуждения фиксируется, по разным данным, в десятки раз превышающим норму. Ученые из Шотландии и Германии 21 октября опубликовали данные о том, что шмели, подвергавшиеся воздействию чернобыльской радиации стали на 30-40% хуже размножаться, а 26 октября на Чернобыльской станции измерили уровень радиации с помощью робота-пса по имени Spot от компании Boston Dynamics. На обработку данных, собранных Spot, уйдет несколько месяцев.