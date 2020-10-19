Необходимо прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и остановить удары по гражданским объектам, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров 19 октября

«Абсолютно необходимый шаг, и его нужно предпринимать одновременно с прекращением конфронтационной риторики, — это остановление боевых действий, прекращение ударов по гражданским объектам», — цитирует Лаварова РИА Новости.

Западные СМИ о Нагорном Карабахе. Проблема с замороженными конфликтами состоит в том, что они могут стать горячими © REUTERS, Umit Bektas

Требование прекращения огня содержится и в московском документе, который заключили при нашем содействии министры иностранных дел Азербайджана и Армении 10 октября, добавил Лавров.

Так же требование о прекращении огня было подтверждено и в документе, который стороны конфликта в Карабахе согласовали 18 октября, пытаясь вновь остановить кровопролитие, сказал министр.

Он также отметил, что после встречи в Москве надежды на снижение интенсивности конфликта не оправдались, «боевые действия продолжались, продолжались удары по гражданской инфраструктуре, по населенным пунктам, это неприемлемо».

Ранее Баку и Ереван и решили объявить перемирие с 18 октября, однако в ночь на воскресенье стороны снова обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня

Обострение в Нагорном Карабахе началось 27 сентября 2020 года, тогда власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан в ходе военного конфликта. Россия, Франция и ряд других государств призвали обе стороны к сдержанности.