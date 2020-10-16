В селе Пархомовка Володарского района Киевской области находится удивительный памятник архитектуры - действующий Храм Покрова Пресвятой Богородицы, сообщило интернет-издание «Экономические новости» 16 октября

Церковь Покрова Богоматери с приделом Святого Виктора была построена в начале прошлого века по замыслу мецената Виктора Голубева.

Николай Рерих по заказу его сыновей разработал 12 эскизов мозаик и внешнего декора храма.

Воплощены в жизнь были только две мозаики: «Покров Богоматери» и «Спас Нерукотворный».

Украина как культурятник. Сарай вместо храма © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

После распада СССР реставрационные работы прекратились, «Спас», который был сильно поврежден, так и остался не отреставрированным.

Отсутствует часть мозаичного панно, по основному фасаду пошла глубокая трещина. Мозаика срочно нуждается в реставрации, пишут «Экономические новости».

В издании рассказали, что направили запрос в Министерство культуры, чтобы выяснить, когда будет продолжена реставрация церкви и уникальной мозаики, и какие средства в бюджете заложены на реставрацию памятника архитектуры национального значения, церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пархомовка.