Церковь Покрова Богоматери с приделом Святого Виктора была построена в начале прошлого века по замыслу мецената Виктора Голубева.
Николай Рерих по заказу его сыновей разработал 12 эскизов мозаик и внешнего декора храма.
Воплощены в жизнь были только две мозаики: «Покров Богоматери» и «Спас Нерукотворный».
Они и ныне украшают храм в Пархомовке, открытый в 1907 году.
После распада СССР реставрационные работы прекратились, «Спас», который был сильно поврежден, так и остался не отреставрированным.
Отсутствует часть мозаичного панно, по основному фасаду пошла глубокая трещина. Мозаика срочно нуждается в реставрации, пишут «Экономические новости».
В издании рассказали, что направили запрос в Министерство культуры, чтобы выяснить, когда будет продолжена реставрация церкви и уникальной мозаики, и какие средства в бюджете заложены на реставрацию памятника архитектуры национального значения, церкви Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пархомовка.