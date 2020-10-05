Официальный Киев своими решениями дает понять, что выступают против возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины, поэтому постепенный уход Донбасса — необратимый для государства процесс. Об этом рассказал известный украинский политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала «112»

Погребинский ответил на вопрос, что бы он лично сказал Зеленскому при встрече © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу за его публичные высказывания по вопросу разрешения конфликта. Фокин, в частности, заявлял, что не видит доказательств того, что РФ воюет с Украиной.

Эксперт отметил, что отставка Фокина отлично демонстрирует нынешнюю политику Украины которая не предусматривает какого-либо компромисса в вопросе мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

По его мнению, Фокин — опытный человек, который мог бы устранить возникший на Украине кризис, который выступал за реализацию мирного процесса, а также был уверен, что Киев должен выполнить Минские соглашения, чтобы положить конец гражданской войне.

«У Фокина была задача вывести из тупика минский процесс… У него есть свои идеи, обсудите эти идеи. Вы этого не знаете, так, послушайте опытного человека — нет, не хотят. Говорят: уходи, мы сами», — сетует Погребинский.

Украинские власти в очередной раз показали, что попросту не хотят завершать гражданскую войну в стране, заключил политолог.