В результате крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области погибли по меньшей мере 25 человек, еще двое получили тяжелые ожоги. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям Украины 26 сентября

Крушение Ан-26 под Харьковом. Зеленский отправится в регион © president.gov.ua

По предварительным данным, на борту Ан-26 находились 27 человек — военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба, одного из которых не допустили до полета. Жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 25 человек.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы, за помощью в сборе информации.

«Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные… Следователи ГБР свяжутся с вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производству в порядке, установленном УПК Украины», — говорится в обращении.

В Офисе президента Украины сообщили, что для выяснения обстоятельств и причин крушения Ан-26 будет создана государственная комиссия. В субботу, 26 сентября, в Харьковскую область прибудет президент Владимир Зеленский.

Согласно предварительным данным, у самолета незадолго до крушения отказал левый мотор.