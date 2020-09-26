Ранее сообщалось, что инцидент произошел около 20:50 25 сентября вблизи города Чугуева в 2 км от военного аэропорта. После падения на землю самолет загорелся.
По предварительным данным, на борту Ан-26 находились 27 человек — военные летчики и курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил им. И. Кожедуба, одного из которых не допустили до полета. Жертвами авиакатастрофы стали по меньшей мере 25 человек.
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины обратилось к гражданам, которые стали свидетелями авиакатастрофы, за помощью в сборе информации.
«Просим лиц, имеющих фото, видео с видеорегистраторов и мобильных телефонов с места авиакатастрофы, присылать свои контактные данные… Следователи ГБР свяжутся с вами для получения данных материалов и приобщения их к уголовному производству в порядке, установленном УПК Украины», — говорится в обращении.
В Офисе президента Украины сообщили, что для выяснения обстоятельств и причин крушения Ан-26 будет создана государственная комиссия. В субботу, 26 сентября, в Харьковскую область прибудет президент Владимир Зеленский.
Согласно предварительным данным, у самолета незадолго до крушения отказал левый мотор.