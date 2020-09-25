Ситуация в Белоруссии никоим образом не повлияет на Украину, если Киев не будет вмешиваться во внутренние дела соседей. Об этом рассказал украинский политтехнолог Дмитрий Раимов в интервью Politeka-online

Лукашенко ушел на пенсию. Тихановская сделала срочное заявление © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявил, что инаугурация Александра Лукашенко не означает его признания легитимным президентом Белоруссии.

Эксперт подчеркнул, что если Украина не будет лезть во внутренние дела Белоруссии, то это не повлияет на товарооборот и на дружеские отношения между двумя странами.

«Но если мы будем засовывать свое мнение в каждую дырку о том, что мы должны стать примером, и рассказывать, как должна жить Беларусь, то, мягко говоря, можно посмотреть, что говорят сами белорусы в интервью. "Мы не хотим, как в Украине", — везде они говорят», — пояснил Раимов.

Политтехнолог добавил, что лично его сейчас волнует только украинская экономика.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.