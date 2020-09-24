Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее назвал инаугурацию Лукашенко «нелегитимной». В Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законно избранным президентом республики.
«Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье», — заявил Лукашенко.
По его словам, власти Белоруссии к этому готовы.
В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске была проведена церемония приведения к присяге Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах 9 августа.
На мероприятие не были приглашены иностранные дипломаты. Это стало предлогом для непризнания белорусского лидера странами Запада президентом республики.