Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что претензии к его инаугурации предъявляют, чтобы усилить протестные настроения в республике. Его слова приводит РИА Новости 24 сентября

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее назвал инаугурацию Лукашенко «нелегитимной». В Госдепе США заявили, что не считают Лукашенко законно избранным президентом республики.

«Они это делают для того, чтобы подогреть протестное так называемое настроение. Чтобы больше вывалило на улицу людей, как обычно в субботу, воскресенье», — заявил Лукашенко.

Инаугурационный удар. Как Лукашенко научился справляться с переворотами © REUTERS, Andrei Stasevich/BelTA

В среду, 23 сентября, во Дворце независимости в Минске была проведена церемония приведения к присяге Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах 9 августа.

На мероприятие не были приглашены иностранные дипломаты. Это стало предлогом для непризнания белорусского лидера странами Запада президентом республики.